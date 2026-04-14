Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, LOCAL MARCEL CIPPICIANNI, SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, LOCAL MARCEL CIPPICIANNI, SAINT-MARTIN-DE-CRAU dimanche 17 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo Dimanche 17 mai, 08h00 LOCAL MARCEL CIPPICIANNI Bouches-du-Rhône
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127601
LOCAL MARCEL CIPPICIANNI 22 RUE DES COMPAGNONS SAINT-MARTIN-DE-CRAU 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « stephanieguibaud@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://roc-smc.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127601 »}]
Organisation : RAYON D OR DE LA CRAU Mai à vélo
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