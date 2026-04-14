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Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, LOCAL MARCEL CIPPICIANNI, SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, LOCAL MARCEL CIPPICIANNI, SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, LOCAL MARCEL CIPPICIANNI, SAINT-MARTIN-DE-CRAU dimanche 17 mai 2026.

Lieu : LOCAL MARCEL CIPPICIANNI

Adresse : 22 RUE DES COMPAGNONS

Ville : 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo Dimanche 17 mai, 08h00 LOCAL MARCEL CIPPICIANNI Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127601

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Organisation : RAYON D OR DE LA CRAU Mai à vélo

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