Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, TERRAIN DE BALLON AUX POING, ENGLEBELMER

Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO Samedi 30 mai, 13h30 TERRAIN DE BALLON AUX POING Somme
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T13:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T13:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/126192
TERRAIN DE BALLON AUX POING 1 RUE DE LA PLACE ENGLEBELMER 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vtt.englebelmer@gmail.com »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/126192 »}]
Organisation : ENGLEBELMER VTT Mai à vélo