Randonnée cyclotouriste : Randonnée MAI à Vélo, SALLE JACUES LEPLAT 62575 HELFAUT, HELFAUT

Randonnée cyclotouriste : Randonnée MAI à Vélo Samedi 16 mai, 08h00 SALLE JACUES LEPLAT 62575 HELFAUT Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T08:00:00+02:00 – 2026-05-16T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T08:00:00+02:00 – 2026-05-16T13:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127695

SALLE JACUES LEPLAT 62575 HELFAUT RUE DES RECQUES HELFAUT 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « gilbert.abomnes@sfr.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://ccwizernes.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127695 »}]

Organisation : HELFAUT CYCLO Mai à vélo