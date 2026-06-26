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Randonnée dans la fraîcheur du matin Albagnac Moulin de Bernadou Pradinas Sauveterre-de-Rouergue

mardi 7 juillet 2026 · Sauveterre-de-Rouergue

Randonnée dans la fraîcheur du matin Albagnac Moulin de Bernadou Pradinas Sauveterre-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Adresse
Place des Arcades
Ville
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sauveterre-de-Rouergue

Randonnée dans la fraîcheur du matin Albagnac Moulin de Bernadou Pradinas

Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !
Distance  10 km
Difficulté **
Durée  3h30
Départ 9h

Covoiturage  oui

Animateur  Gérard ESPINASSE, Pierre DELCAUSSE et Jean-Pierre TUERY (06 26 03 90 11)
Rendez-vous devant l’office de tourisme, Place des Arcades, 10 min avant le départ
Détails pratiques
Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.
Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers.   .

Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 26 03 90 11  randonneurs_naucellois@orange.fr

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English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la fraîcheur du matin Albagnac Moulin de Bernadou Pradinas Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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