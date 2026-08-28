Randonnée dans la vallée du Madet moulin, rivière et botanique Lieu-dit Les Pierrys Égliseneuve-près-Billom

Informations pratiques

Égliseneuve-près-Billom

Randonnée dans la vallée du Madet moulin, rivière et botanique

Lieu-dit Les Pierrys Lavoir des Pierrys Égliseneuve-près-Billom Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14 18:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Partez à la découverte de la vallée du Madet, un espace naturel préservé où l’eau, la nature et le patrimoine se rencontrent.

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Lieu-dit Les Pierrys Lavoir des Pierrys Égliseneuve-près-Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to explore the Madet Valley, a preserved natural area where water, nature, and heritage come together.

L’événement Randonnée dans la vallée du Madet moulin, rivière et botanique Égliseneuve-près-Billom a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme