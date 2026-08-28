Randonnée dans la vallée du Madet moulin, rivière et botanique Lieu-dit Les Pierrys Égliseneuve-près-Billom
mercredi 14 octobre 2026 · Lieu-dit Les Pierrys · Égliseneuve-près-Billom
Informations pratiques
Égliseneuve-près-Billom
Randonnée dans la vallée du Madet moulin, rivière et botanique
Lieu-dit Les Pierrys Lavoir des Pierrys Égliseneuve-près-Billom Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14 18:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Partez à la découverte de la vallée du Madet, un espace naturel préservé où l’eau, la nature et le patrimoine se rencontrent.
.
Lieu-dit Les Pierrys Lavoir des Pierrys Égliseneuve-près-Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to explore the Madet Valley, a preserved natural area where water, nature, and heritage come together.
L’événement Randonnée dans la vallée du Madet moulin, rivière et botanique Égliseneuve-près-Billom a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme