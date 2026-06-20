Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Genest-d’Ambière

Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière

Place de la Mairie Saint-Genest-d’Ambière Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:15:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Un parcours de 2h30 pour découvrir le patrimoine naturel de Saint-Genest d’Ambière.

Cette randonnée se terminera par un pot de l’amitié avec des produits locaux.

Venez avec votre pique-nique pour le déguster après la randonnée dans le beau parc de la Mairie.

Annulation en cas d’intempéries .

Place de la Mairie Saint-Genest-d’Ambière 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière

L’événement Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne