Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière
Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Genest-d’Ambière
Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière
Place de la Mairie Saint-Genest-d’Ambière Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:15:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Un parcours de 2h30 pour découvrir le patrimoine naturel de Saint-Genest d’Ambière.
Cette randonnée se terminera par un pot de l’amitié avec des produits locaux.
Venez avec votre pique-nique pour le déguster après la randonnée dans le beau parc de la Mairie.
Annulation en cas d’intempéries .
Place de la Mairie Saint-Genest-d’Ambière 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière
L’événement Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne