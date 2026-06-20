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Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière

Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière

Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Place de la Mairie
Ville
86140 Saint-Genest-d'Ambière
Département
Vienne
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:15:00
Tarif

Saint-Genest-d’Ambière

Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière

Place de la Mairie Saint-Genest-d’Ambière Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:15:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Un parcours de 2h30 pour découvrir le patrimoine naturel de Saint-Genest d’Ambière.
Cette randonnée se terminera par un pot de l’amitié avec des produits locaux.
Venez avec votre pique-nique pour le déguster après la randonnée dans le beau parc de la Mairie.
Annulation en cas d’intempéries   .

Place de la Mairie Saint-Genest-d’Ambière 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière

L’événement Randonnée dans les communes à Saint-Genest d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne