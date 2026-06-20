Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Senillé-Saint-Sauveur

Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur

Senillé-Saint-Sauveur Place de l’église Saint-André, Senillé Senillé-Saint-Sauveur Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

9.5 km pour admirer la nature et le petit patrimoine que vous offre cette randonnée.

Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la balade. .

Senillé-Saint-Sauveur Place de l’église Saint-André, Senillé Senillé-Saint-Sauveur 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur

L’événement Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne