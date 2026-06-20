Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur
mercredi 5 août 2026 · Senillé-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Senillé-Saint-Sauveur
Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur
Senillé-Saint-Sauveur Place de l’église Saint-André, Senillé Senillé-Saint-Sauveur Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
9.5 km pour admirer la nature et le petit patrimoine que vous offre cette randonnée.
Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la balade. .
Senillé-Saint-Sauveur Place de l’église Saint-André, Senillé Senillé-Saint-Sauveur 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur
L’événement Randonnée dans les communes à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne