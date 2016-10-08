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AGENDA · Andeville

Randonnée d’automne Andeville

dimanche 27 septembre 2026 · Andeville

Randonnée d’automne Andeville

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
rue jean Jaures
Ville
60570 Andeville
Département
Oise
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Andeville

Randonnée d’automne

rue jean Jaures Andeville Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 15:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Randonnées 8/10/16 et 25kms
Parcours fléchés, ravitaillements et départ libre.
Inscriptions sur place.
Randonnées 8/10/16 et 25kms
Parcours fléchés, ravitaillements et départ libre.
Inscriptions sur place.   .

rue jean Jaures Andeville 60570 Oise Hauts-de-France +33 6 33 67 50 49  andevilleenmarche@gmail.com

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English :

8/10/16 and 25kms hikes
Signposted routes, refreshments and free start.
Registration on site.

L’événement Randonnée d’automne Andeville a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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