Randonnée d’automne Andeville
dimanche 27 septembre 2026 · Andeville
Informations pratiques
Andeville
Randonnée d’automne
rue jean Jaures Andeville Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 15:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Randonnées 8/10/16 et 25kms
Parcours fléchés, ravitaillements et départ libre.
Inscriptions sur place.
Randonnées 8/10/16 et 25kms
Parcours fléchés, ravitaillements et départ libre.
Inscriptions sur place. .
rue jean Jaures Andeville 60570 Oise Hauts-de-France +33 6 33 67 50 49 andevilleenmarche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8/10/16 and 25kms hikes
Signposted routes, refreshments and free start.
Registration on site.
L’événement Randonnée d’automne Andeville a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
À voir aussi à Andeville (Oise)
- PLAYMOBIL EXPO VENTE Andeville 19 septembre 2026