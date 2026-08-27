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Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre Parking de départ du PR Saint-Genès-Champanelle

dimanche 18 octobre 2026 · Parking de départ du PR · Saint-Genès-Champanelle

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Parking de départ du PR
Adresse
Nadaillat
Ville
63122 Saint-Genès-Champanelle
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Saint-Genès-Champanelle

Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre

Parking de départ du PR Nadaillat Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18 16:30:00

Date(s) :
2026-10-18

Partez à la découverte de la montagne de la Serre lors d’une randonnée aux magnifiques couleurs de l’automne.
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Parking de départ du PR Nadaillat Saint-Genès-Champanelle 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to explore the Montagne de la Serre on a hike amid the magnificent colors of fall.

L’événement Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre Saint-Genès-Champanelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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