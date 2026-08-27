Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre Parking de départ du PR Saint-Genès-Champanelle
dimanche 18 octobre 2026 · Parking de départ du PR · Saint-Genès-Champanelle
Informations pratiques
Saint-Genès-Champanelle
Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre
Parking de départ du PR Nadaillat Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18 16:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Partez à la découverte de la montagne de la Serre lors d’une randonnée aux magnifiques couleurs de l’automne.
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Parking de départ du PR Nadaillat Saint-Genès-Champanelle 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set out to explore the Montagne de la Serre on a hike amid the magnificent colors of fall.
L’événement Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre Saint-Genès-Champanelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme