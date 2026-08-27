Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre Parking de départ du PR Saint-Genès-Champanelle

Informations pratiques

Saint-Genès-Champanelle

Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre

Parking de départ du PR Nadaillat Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 16:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Partez à la découverte de la montagne de la Serre lors d’une randonnée aux magnifiques couleurs de l’automne.

.

Parking de départ du PR Nadaillat Saint-Genès-Champanelle 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Montagne de la Serre on a hike amid the magnificent colors of fall.

L’événement Randonnée de cabane en cabane à la montagne de la Serre Saint-Genès-Champanelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme