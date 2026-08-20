Randonnée de la Boucle d’Ouville, Vallée du ru d’Ouville, Dammartin-en-Serve

Informations pratiques

Randonnée de la Boucle d’Ouville 18 – 20 septembre Vallée du ru d’Ouville Yvelines

Randonnée libre à pied ou à vélo (VTT).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Randonnée de la boucle d’Ouville

Boucle de randonnée entre Dammartin-en-Serve et Montchauvet (3,9km – Difficulté : moyenne)

Randonnée dans un site inscrit pour son patrimoine naturel et historique.

Patrimoine naturel

Au nord du canton de Houdan, des vallons ravinés découpent le plateau du Mantois. Leur beauté varie avec l’altitude et trouve illustration dans un dénivelé de près de 90m, entre les hauteurs du Tertre de Dammartin (168m) et le creux de la vallée du ru d’Ouville, affluent de la Vaucouleurs qui rejoint la Seine.

Mémoire du bourg

Sur le ravin de Vaucouleurs occupé dès la préhistoire, une sépulture mégalithique a perduré jusqu’à la fin du XIXe siècle en laissant au quartier le nom de Pré aux Roches.

Au Moyen-Age, le village se construit non loin d’une villa gallo-romaine. Son église Saint Martin est la chapelle d’un monastère bénédictin dépendant de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. De fondations carolingiennes, l’édifice est agrandi à la Renaissance en mettant en valeur son chœur où sept arcs aboutissent sur une clef de voûte sculptée. Une statue de la Vierge aux Raisins rappelle que la viticulture a été pratiquée à Dammartin jusqu’au ravage du phylloxéra vers 1865.

L’activité du bourg a aussi reposé sur le commerce et l’industrie en 1512, Louis XII autorise la construction de halles pour la tenue de foires et marchés. L’essor économique a vite suivi (fabrique de tuiles et de briques, ateliers de tissage de soie végétale). Sous l’impulsion de la révolution industrielle, la Maison Lemaire, de renommée mondiale, s’installe à Dammartin en 1839 : son usine de sparterie existera jusqu’en 1974 avant de devenir un musée en 1994.

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Vallée du ru d’Ouville Place de la Libération 78111 Dammartin-en-Serve Dammartin-en-Serve 78111 Yvelines Île-de-France 01 30 59 53 86 https://www.crhisodes.fr/ [{« link »: « https://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/documents/201/122/20806345/12+OTPH+Dammartin.pdf »}, {« link »: « https://www.tourisme-pays-houdanais.fr/visites-activites-pays-houdanais/activites-de-plein-air-et-de-loisirs/les-randonnees-pedestres/6618441_dammartin-en-serve-la-vallee-du-ru-douville/ »}] Dans ce site naturel, le ru d’Ouville, affluent de la Vaucouleurs qui rejoint la Seine, a creusé une vallée ravinée et verdoyante offrant un cadre remarquable aux randonneurs, cyclistes en VTT ou même cavaliers.

Ici, faune et flore préservées se mêlent aussi à une géologie surprenante de fossiles et aux sites historiques locaux (lieu d’occupation néolithique, voie médiévale et pont roman, ancien lavoir…). Chemin de randonnée fléché (marque verte) démarrant face à la mairie, place de la Libération à Dammartin-en-Serve (78).

Randonnée de la boucle d’Ouville

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