Randonnée de la Pentecôte Tournon-Saint-Martin

Randonnée de la Pentecôte

Place du champ de foire Tournon-Saint-Martin Indre

Début : Dimanche 2026-05-24 08:00:00

Tournon Rando vous propose sa traditionnelle randonnée pédestre de la Pentecôte. Une grande brocante aura lieu également le même jour organisée par le comité des fêtes de Tournon-Saint-Martin.

Rando circuits fléchés 11 et 15 km et randonnée douce de 6 km. Pot de l’amitié à l’arrivée. Brocante, fête foraine, restauration, buvette. 4 .

Place du champ de foire Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 51 39 87 tournonrando.aa@orange.fr

Tournon Rando proposes you its traditional Pentecost walking tour. A big flea market will also take place the same day organized by the Tournon-Saint-Martin’s festival committee.

