Randonnée de la Pentecôte Tournon-Saint-Martin

Tournon Rando vous propose sa traditionnelle randonnée pédestre de la Pentecôte. Une grande brocante aura lieu également le même jour organisée par le comité des fêtes de Tournon-Saint-Martin.
Rando circuits fléchés 11 et 15 km et randonnée douce de 6 km. Pot de l’amitié à l’arrivée. Brocante, fête foraine, restauration, buvette. 4 .
Place du champ de foire Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 51 39 87 tournonrando.aa@orange.fr
English :
Tournon Rando proposes you its traditional Pentecost walking tour. A big flea market will also take place the same day organized by the Tournon-Saint-Martin’s festival committee.
