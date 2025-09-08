Randonnée de l’été Saint-Plantaire
Randonnée de l’été Saint-Plantaire dimanche 19 juillet 2026.
Randonnée de l’été
Lieu-dit Saint-Jallet Saint-Plantaire Indre
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Randonnée pédestre organisée par les Marcheux de Saint-Plantaire.
Découvrez la richesse du paysage de la Vallée de la Creuse à travers une randonnée qui vous conduira hors des sentiers battus ! 8 parcours de 6 à 36 km, départ dès 6h, préinscription souhaitée.
8 ravitaillements et 2 points d’eau. Départ Montet à St Jallet. 5 .
Lieu-dit Saint-Jallet Saint-Plantaire 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 95 91 37 lesmarcheux.desaintplantaire@gmail.com
English :
Hiking organized by the Marcheux de Saint-Plantaire.
German :
Wanderung, die von den Marcheux de Saint-Plantaire organisiert wird.
Italiano :
Passeggiata organizzata dal Marcheux de Saint-Plantaire.
Espanol :
Paseo organizado por los Marcheux de Saint-Plantaire.
