Bulligny

Randonnée de Pleine Lune, dite ‘des fraises’

2 place de l’église Bulligny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-30 09:00:00

fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Rendez-vous devant l’église de Bulligny (parking possible) et avançons tranquillement sur la randonnée du pic-vert, les yeux et les oreilles grands ouverts, à l’écoute de la Terre qui vibre et de la pleine lune qui s’est levée dans la nuit…

Qui sait ? Entendrons-nous chanter fauvettes, merles, rossignols…?

Au rythme de nos pas, de nos silences, nous nous imprégnons de bruits et de parfums divers.

S’émerveiller, se ressourcer, l’exprimer en croquis, en photos ou en poésie !? A vous de choisir.

Venez curieux, partez heureux. Libre ? puisque tel est notre slogan.

Vêture adaptée.Tout public

10 .

2 place de l’église Bulligny 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 98 48 69

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English :

Let’s meet in front of the Bulligny church (parking available) and take a leisurely walk along the Pic-Vert trail, with our eyes and ears wide open, %E0 listening to the Earth’s vibrations and the full moon that rose during the night?

Who knows? Will we hear warblers, blackbirds, and nightingales singing??

To the rhythm of our footsteps and our moments of silence, we soak in the diverse sounds and scents.

Marvel, recharge, and express it through sketches, photos, or poetry! The choice is yours.

“Come curious, leave happy. Free?”—for that is our slogan.

Accessible tour.

L’événement Randonnée de Pleine Lune, dite ‘des fraises’ Bulligny a été mis à jour le 2026-06-26 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME