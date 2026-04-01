Randonnée de printemps #2 Stade Valdelaume
Randonnée de printemps #2 Stade Valdelaume dimanche 19 avril 2026.
Valdelaume
Randonnée de printemps #2
Stade Pioussay Valdelaume Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 11:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’APE Pioussay vous invite à la deuxième édition de sa Randonnée de Printemps le Dimanche 19 avril 2026, suivie d’un repas sous le préau du stade de Pioussay.
Venez découvrir les chemins de notre belle campagne tout en soutenant les projets des élèves de l’école.
Deux parcours vous sont proposés 4 kms (avec une grande chasse au trésor animée sur le thème des contes, pour petits et grands) ou 13 km, avec ravitaillement sur les parcours.
Inscription obligatoire jusqu’au 10 avril 2026, directement en ligne ici https://www.helloasso.com/associations/ape-rpc-pioussay/boutiques/randonnee-de-printemps-2
(ou par Messenger (APE Pioussay) ou au 06.30.50.74.83) .
Stade Pioussay Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 50 74 83 ape.pioussay@gmail.com
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English : Randonnée de printemps #2
L’événement Randonnée de printemps #2 Valdelaume a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 79
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