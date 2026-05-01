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Randonnée de tracteurs anciens à Chantrigné Salle des loisirs Chantrigné

Randonnée de tracteurs anciens à Chantrigné Salle des loisirs Chantrigné dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle des loisirs

Adresse : Rue des Vallées

Ville : 53300 Chantrigné

Département : Mayenne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Chantrigné

Randonnée de tracteurs anciens à Chantrigné

Salle des loisirs Rue des Vallées Chantrigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Les tracteurs anciens partent en randonnée !
Défilé de vieux tracteurs organisé par le comité des fêtes de Chantrigné.

Le défilé de vieux tracteurs suit un circuit prédéfini.
Départ à 9h de la salle des loisirs de Chantrigné.
Passage à Le Ribay vers 11h. et au parking de la Foutelaie à Le Horps vers 16h.

de 08h à 9h tripes (10 euros) et croissants (6 euros), réserver au Viveco ou bien par téléphone au 02.43.03.85.72 ou 06.87.61.99.33

12h30 pique-nique au terrain militaire d’Hardanges à 12h30.

Repas le soir: adulte 15 euros, enfants (jusqu’à 14 ans) 8 euros réservation au 06.20.05.74.81   .

Salle des loisirs Rue des Vallées Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 85 72 

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English :

Vintage tractors on the road!

L’événement Randonnée de tracteurs anciens à Chantrigné Chantrigné a été mis à jour le 2026-05-07 par Bocage Mayennais Tourisme

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