Randonnée de tracteurs anciens Saint-Astier
Randonnée de tracteurs anciens Saint-Astier samedi 6 juin 2026.
Saint-Astier
Randonnée de tracteurs anciens
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Randonnée de tracteurs anciens au départ de Saint-Astier, passage à Grignols, Vallereuil et Neuvic sur l’Isle.
Comice agricole du canton de Saint Astier 06 84 53 12 86
Randonnée de tracteurs anciens au départ de Saint-Astier, passage à Grignols, Vallereuil et Neuvic sur l’Isle.
Comice agricole du canton de Saint Astier 06 84 53 12 86 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 53 12 86
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English : Randonnée de tracteurs anciens
Vintage tractor trail starting from Saint-Astier, passing through Grignols, Vallereuil and Neuvic sur l?Isle.
Comice agricole du canton de Saint Astier 06 84 53 12 86
L’événement Randonnée de tracteurs anciens Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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