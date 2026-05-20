Saint-Astier

Randonnée de tracteurs anciens

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Randonnée de tracteurs anciens au départ de Saint-Astier, passage à Grignols, Vallereuil et Neuvic sur l’Isle.

Comice agricole du canton de Saint Astier 06 84 53 12 86

Randonnée de tracteurs anciens au départ de Saint-Astier, passage à Grignols, Vallereuil et Neuvic sur l’Isle.

Comice agricole du canton de Saint Astier 06 84 53 12 86 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 53 12 86

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English : Randonnée de tracteurs anciens

Vintage tractor trail starting from Saint-Astier, passing through Grignols, Vallereuil and Neuvic sur l?Isle.

Comice agricole du canton de Saint Astier 06 84 53 12 86

L’événement Randonnée de tracteurs anciens Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord