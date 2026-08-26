Randonnée de volcans en volcans Parking D576 Saint-Ours
dimanche 11 octobre 2026 · Parking D576 · Saint-Ours
Informations pratiques
Saint-Ours
Randonnée de volcans en volcans
Parking D576 Beauregard Saint-Ours Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Cette randonnée à la journée vous emmène à la découverte du volcanisme et des paysages locaux des puys de Jumes, de la Coquille, Chopine et des Gouttes.
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Parking D576 Beauregard Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
This day hike takes you on a journey to discover the volcanic history and local landscapes of the Puys de Jumes, La Coquille, Chopine, and Les Gouttes.
L’événement Randonnée de volcans en volcans Saint-Ours a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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