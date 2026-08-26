Randonnée de volcans en volcans Parking D576 Saint-Ours

Informations pratiques

Saint-Ours

Randonnée de volcans en volcans

Parking D576 Beauregard Saint-Ours Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Cette randonnée à la journée vous emmène à la découverte du volcanisme et des paysages locaux des puys de Jumes, de la Coquille, Chopine et des Gouttes.

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Parking D576 Beauregard Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

This day hike takes you on a journey to discover the volcanic history and local landscapes of the Puys de Jumes, La Coquille, Chopine, and Les Gouttes.

L’événement Randonnée de volcans en volcans Saint-Ours a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme