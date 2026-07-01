UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aigny

Randonnée des 3 communes Saint-Aigny

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Aigny

Randonnée des 3 communes Saint-Aigny

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
36300 Saint-Aigny
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Saint-Aigny

Randonnée des 3 communes

Saint-Aigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Randonnée des 3 communes au départ de Saint-Aigny.
Randonnée des 3 communes (Concremiers, Ingrandes, St-Aigny). Marche gratuite ouverte à toutes et tous. Parcours de 7 et 13 km. Pot de l’amitié à l’arrivée.   .

Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 09 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3-commune hike starting from Concremiers.

L’événement Randonnée des 3 communes Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne

À voir aussi à Saint-Aigny (Indre)