Informations pratiques

Saint-Aigny

Randonnée des 3 communes

Saint-Aigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Randonnée des 3 communes au départ de Saint-Aigny.

Randonnée des 3 communes (Concremiers, Ingrandes, St-Aigny). Marche gratuite ouverte à toutes et tous. Parcours de 7 et 13 km. Pot de l’amitié à l’arrivée. .

Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 09 02

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English :

3-commune hike starting from Concremiers.

L’événement Randonnée des 3 communes Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne