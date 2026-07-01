Randonnée des 3 communes Saint-Aigny
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Aigny
Informations pratiques
Saint-Aigny
Randonnée des 3 communes
Saint-Aigny Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Randonnée des 3 communes au départ de Saint-Aigny.
Randonnée des 3 communes (Concremiers, Ingrandes, St-Aigny). Marche gratuite ouverte à toutes et tous. Parcours de 7 et 13 km. Pot de l’amitié à l’arrivée. .
Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 09 02
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English :
3-commune hike starting from Concremiers.
L’événement Randonnée des 3 communes Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne
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