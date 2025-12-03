Randonnée des chouettes Salle Cocagne Saint-Étienne-sur-Reyssouze
samedi 12 septembre 2026 · Salle Cocagne · Saint-Étienne-sur-Reyssouze
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Reyssouze
Randonnée des chouettes
Salle Cocagne Le bourg Saint-Étienne-sur-Reyssouze Ain
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
3 circuits: 13kms; 9kms et 4 kms (accessible aux personnes à mobilité réduite). Ravitaillement et omelette à l’arrivée. Prévoir lampe et gilet jaune.
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Salle Cocagne Le bourg Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 42 50 27 amicaledesoeuvrescommunales@gmail.com
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English : Owl walk
3 circuits: 13kms; 9kms and 4 kms (accessible to people with reduced mobility). Refreshments and omelette at finish. Bring torch and yellow vest.
L’événement Randonnée des chouettes Saint-Étienne-sur-Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux