Randonnée des chouettes Salle Cocagne Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Randonnée des chouettes

Salle Cocagne Le bourg Saint-Étienne-sur-Reyssouze Ain

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

3 circuits: 13kms; 9kms et 4 kms (accessible aux personnes à mobilité réduite). Ravitaillement et omelette à l’arrivée. Prévoir lampe et gilet jaune.

.

Salle Cocagne Le bourg Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 42 50 27 amicaledesoeuvrescommunales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Owl walk

3 circuits: 13kms; 9kms and 4 kms (accessible to people with reduced mobility). Refreshments and omelette at finish. Bring torch and yellow vest.

L’événement Randonnée des chouettes Saint-Étienne-sur-Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux