Randonnée des côtelettes souvenir Jacques Dhoudain ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Informations pratiques

Esquièze-Sère

Randonnée des côtelettes souvenir Jacques Dhoudain

ESQUIEZE-SERE Départ de la salle des fêtes d’Esquièze-Sère Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-03 13:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Randonnée A/R au départ de la mairie d’Esquièze-Sère jusqu’au village de Gavarnie avec un ravitaillement dans la commune de Gêdre. Accueil café-croustade à partir de 8h.

A 12h15 remise des prix, suivie d’un vin d’honneur offert par le cyclo Toy.

Attention ceci n’est pas une course, chacun sera tenu de respecter le code de la route.

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ESQUIEZE-SERE Départ de la salle des fêtes d’Esquièze-Sère Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 27 79 62 raymond.guilhembet@sfr.fr

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English :

Round-trip hike starting at the Esquièze-Sère town hall and ending in the village of Gavarnie, with a refreshment stop in the town of Gédre. Coffee and croustade reception starting at 8 a.m.

At 12:15 p.m., awards ceremony, followed by a reception hosted by Cyclo Toy.

Please note: this is not a race; everyone is required to follow traffic laws.

L’événement Randonnée des côtelettes souvenir Jacques Dhoudain Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65