Ancemont

Randonnée des côtes de Meuse VTT cyclo marche

Ancemont Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

42ème Randonnée des côtes de Meuse, le 1er mai 2026

Rendez-vous à la salle des fêtes d’Ancemont

Accueil et inscriptions sur place à partir de 7h (jusqu’à 10h)

MeuseAncycle est heureux de vous inviter à sa 42ème randonnée du 1er mai 2026. Cette nouvelle édition vous propose des parcours inédits, pensés pour satisfaire toutes les envies. Que vous veniez pour vous détendre, partager un moment convivial ou relever un défi, chacun pourra profiter de l’expérience à son rythme.

Au programme

• marche 10, 15 et 19 km

Départ libre à partir de 7h30

• VTT 20, 33 et 54 km

grand parcours (réservé aux +16 ans)

Départ libre à partir de 8h

• route 63, 99 et 120 km

grand parcours (réservé aux +16 ans)

Départ groupé à 8h, puis libre ensuite

Les tarifs

• En ligne 6€ marche 7€ cyclistes

• Sur place 9€ marche 10€ cyclistes

• Gratuit pour les moins de 12 ans

• 3€ pour les cyclistes licenciés FFV

Un repas chaud sera proposé (10€), mais en quantité limitée — pensez à le réserver lors de votre inscription !

Les inscriptions

• En ligne jusqu’au 28 avril (avec réduction)

• Sur place le 1er mai de 7h à 10h

Vous pouvez vous inscrire facilement en scannant le QR code présent sur l’affiche. Possibilité d’inscrire plusieurs personnes et de payer en une seule fois. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, pour faire quelques kilomètres ou relever un défi, tout est prévu pour passer une bonne journée dans une ambiance simple et conviviale.Tout public

3 .

Ancemont 55320 Meuse Grand Est secmeuseancycle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

42nd Randonnée des côtes de Meuse, May 1, 2026

Meet at Ancemont village hall

Welcome and on-site registration from 7am (until 10am)

MeuseAncycle is delighted to invite you to its 42nd hike on May 1, 2026. This year’s event will feature new routes designed to satisfy all tastes. Whether you come to relax, share a convivial moment or take up a challenge, everyone will be able to enjoy the experience at their own pace.

On the program

? 10, 15 and 19 km walks

Start: free from 7:30 a.m

? Mountain biking 20, 33 and 54 km

grand parcours (+16 years old only)

Start: free from 8 am

? road 63, 99 and 120 km

long course (reserved for +16 year-olds)

Start: grouped at 8 a.m., then free afterwards

Prices

? Online: 6? walking 7? cycling

? On site: 9? walking 10? cycling

? Free for children under 12

? 3? for FFV-licensed cyclists

A hot meal will be available (10?), but in limited quantities remember to reserve it when you register!

Registration

? Online until April 28 (with discount)

? On site on May 1st from 7am to 10am

You can register easily by scanning the QR code on the poster. You can register several people and pay in one go. Whether you come on your own, with friends or family, to do a few kilometers or take up a challenge, everything is planned to ensure a good day out in a simple, friendly atmosphere.

L’événement Randonnée des côtes de Meuse VTT cyclo marche Ancemont a été mis à jour le 2026-04-17 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE