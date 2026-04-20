Randonnée des côtes de Meuse VTT cyclo marche Ancemont
Randonnée des côtes de Meuse VTT cyclo marche Ancemont vendredi 1 mai 2026.
Ancemont
Randonnée des côtes de Meuse VTT cyclo marche
Ancemont Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
42ème Randonnée des côtes de Meuse, le 1er mai 2026
Rendez-vous à la salle des fêtes d’Ancemont
Accueil et inscriptions sur place à partir de 7h (jusqu’à 10h)
MeuseAncycle est heureux de vous inviter à sa 42ème randonnée du 1er mai 2026. Cette nouvelle édition vous propose des parcours inédits, pensés pour satisfaire toutes les envies. Que vous veniez pour vous détendre, partager un moment convivial ou relever un défi, chacun pourra profiter de l’expérience à son rythme.
Au programme
• marche 10, 15 et 19 km
Départ libre à partir de 7h30
• VTT 20, 33 et 54 km
grand parcours (réservé aux +16 ans)
Départ libre à partir de 8h
• route 63, 99 et 120 km
grand parcours (réservé aux +16 ans)
Départ groupé à 8h, puis libre ensuite
Les tarifs
• En ligne 6€ marche 7€ cyclistes
• Sur place 9€ marche 10€ cyclistes
• Gratuit pour les moins de 12 ans
• 3€ pour les cyclistes licenciés FFV
Un repas chaud sera proposé (10€), mais en quantité limitée — pensez à le réserver lors de votre inscription !
Les inscriptions
• En ligne jusqu’au 28 avril (avec réduction)
• Sur place le 1er mai de 7h à 10h
Vous pouvez vous inscrire facilement en scannant le QR code présent sur l’affiche. Possibilité d’inscrire plusieurs personnes et de payer en une seule fois. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, pour faire quelques kilomètres ou relever un défi, tout est prévu pour passer une bonne journée dans une ambiance simple et conviviale.Tout public
3 .
Ancemont 55320 Meuse Grand Est secmeuseancycle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
42nd Randonnée des côtes de Meuse, May 1, 2026
Meet at Ancemont village hall
Welcome and on-site registration from 7am (until 10am)
MeuseAncycle is delighted to invite you to its 42nd hike on May 1, 2026. This year’s event will feature new routes designed to satisfy all tastes. Whether you come to relax, share a convivial moment or take up a challenge, everyone will be able to enjoy the experience at their own pace.
On the program
? 10, 15 and 19 km walks
Start: free from 7:30 a.m
? Mountain biking 20, 33 and 54 km
grand parcours (+16 years old only)
Start: free from 8 am
? road 63, 99 and 120 km
long course (reserved for +16 year-olds)
Start: grouped at 8 a.m., then free afterwards
Prices
? Online: 6? walking 7? cycling
? On site: 9? walking 10? cycling
? Free for children under 12
? 3? for FFV-licensed cyclists
A hot meal will be available (10?), but in limited quantities remember to reserve it when you register!
Registration
? Online until April 28 (with discount)
? On site on May 1st from 7am to 10am
You can register easily by scanning the QR code on the poster. You can register several people and pay in one go. Whether you come on your own, with friends or family, to do a few kilometers or take up a challenge, everything is planned to ensure a good day out in a simple, friendly atmosphere.
L’événement Randonnée des côtes de Meuse VTT cyclo marche Ancemont a été mis à jour le 2026-04-17 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE