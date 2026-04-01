Randonnée des donneurs de sang Salle communale Surin

Surin

Randonnée des donneurs de sang

Salle communale La Véquière Surin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Cette année encore l’amicale des donneurs de sang de Champdeniers organise une randonnée. .

Salle communale La Véquière Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 68 97

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English : Randonnée des donneurs de sang

L’événement Randonnée des donneurs de sang Surin a été mis à jour le 2026-04-16 par CC Val de Gâtine