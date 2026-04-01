Randonnée des donneurs de sang Salle communale Surin
Randonnée des donneurs de sang Salle communale Surin dimanche 26 avril 2026.
Surin
Randonnée des donneurs de sang
Salle communale La Véquière Surin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Cette année encore l’amicale des donneurs de sang de Champdeniers organise une randonnée. .
Salle communale La Véquière Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 68 97
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English : Randonnée des donneurs de sang
L’événement Randonnée des donneurs de sang Surin a été mis à jour le 2026-04-16 par CC Val de Gâtine