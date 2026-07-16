Informations pratiques

Ardenais

Randonnée des étoiles

Ardenais Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Randonnée des étoiles Une balade au crépuscule en pleine nature

Traditionnelle Randonnée des étoiles, une belle occasion de profiter de la fraîcheur de la soirée, de découvrir les paysages sous une autre lumière et de partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Deux parcours de 7 km et 9 km sont proposés, avec un départ échelonné depuis la mairie à partir de 19 h. Que vous soyez marcheur occasionnel ou amateur de randonnée, chacun pourra avancer à son rythme dans une ambiance chaleureuse.

N’oubliez pas de vous munir d’une lampe de poche et d’un gilet fluorescent pour profiter de cette sortie en toute sécurité. Les chiens sont les bienvenus, tenus en laisse. Venez nombreux partager cette agréable randonnée nocturne et admirer la magie d’un ciel d’été au fil des chemins. 4 .

Ardenais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 91 44

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English :

Star Hike? A twilight stroll in the great outdoors

L’événement Randonnée des étoiles Ardenais a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CHATEAUMEILLANT