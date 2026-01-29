Randonnée des Fontaines Pédestre & VTT Val des Vignes
Randonnée des Fontaines Pédestre & VTT Val des Vignes dimanche 10 mai 2026.
Randonnée des Fontaines Pédestre & VTT
Mainfonds Val des Vignes Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Rejoignez-nous pour une journée sportive et conviviale au cœur de la nature ! Randonnées et rapas organisés par l’Association Mainfonds Esprit Traditions.
Mainfonds Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 59 19 94 mainfonsesprittraditions@gmail.com
English : Randonnée des Fontaines Pédestre & VTT
Join us for a fun-filled day of sports and outdoor activities in the heart of nature! Hikes and rapids organised by the Mainfonds Esprit Traditions Association.
