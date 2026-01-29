Randonnée des Fontaines Pédestre & VTT Val des Vignes

Randonnée des Fontaines Pédestre & VTT

Mainfonds Val des Vignes Charente

Début : 2026-05-10 08:30:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Rejoignez-nous pour une journée sportive et conviviale au cœur de la nature ! Randonnées et rapas organisés par l’Association Mainfonds Esprit Traditions.

Mainfonds Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 59 19 94 mainfonsesprittraditions@gmail.com

English : Randonnée des Fontaines Pédestre & VTT

Join us for a fun-filled day of sports and outdoor activities in the heart of nature! Hikes and rapids organised by the Mainfonds Esprit Traditions Association.

