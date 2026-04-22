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Randonnée des Goupils. Chatain

Randonnée des Goupils. Chatain

Randonnée des Goupils. Chatain jeudi 4 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 86250 Chatain

Département : Vienne

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 1.5 1.5

Chatain

Randonnée des Goupils.

Place de l’église Chatain Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Le ruisseau du roi.
Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange.   .

Place de l’église Chatain 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33  roger.orvain@orange.fr

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English : Randonnée des Goupils.

L’événement Randonnée des Goupils. Chatain a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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