Randonnée des Goupils. Savigné
Randonnée des Goupils. Savigné jeudi 19 novembre 2026.
Savigné
Randonnée des Goupils.
Parking de la mairie Savigné Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 14:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Sur les pas d’andré Theuriet.
Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange. .
Parking de la mairie Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33 roger.orvain@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée des Goupils.
L’événement Randonnée des Goupils. Savigné a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Savigné (Vienne)
- Marché de Printemps Savigné 26 avril 2026
- Sur les pas d’André Theuriet Savigné Vienne 1 mai 2026