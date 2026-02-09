Randonnée des Pierres Jaumâtres

Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse

2026-03-29

2026-03-29

Randonnée organisée par les marcheurs du pays de Boussac, parcours 4 circuits 10, 15, 21 et 30 km

Accueil 6h30 à 9h15 suivant parcours

Départ salle polyvalente de Saint Silvain bas le roc .

Salle polyvalente Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 53 55 88

