Randonnée des Pierres Jaumâtres Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Salle polyvalente Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse
Randonnée organisée par les marcheurs du pays de Boussac, parcours 4 circuits 10, 15, 21 et 30 km
Accueil 6h30 à 9h15 suivant parcours
Départ salle polyvalente de Saint Silvain bas le roc .
Salle polyvalente Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 53 55 88
