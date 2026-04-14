Randonnée des producteurs locaux, 91470 LIMOURS, Limours
Randonnée des producteurs locaux, 91470 LIMOURS, Limours samedi 30 mai 2026.
Randonnée des producteurs locaux Samedi 30 mai, 14h00 91470 LIMOURS Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Randonnée cycliste d’une trentaine de kilomètres, autour de Limours, à la découverte des producteurs et artisans locaux. L’objectif est de trouver ou retrouver l’envie de circuler à vélo, pour le plaisir, pour faire ses courses ou entretenir sa forme physique.
91470 LIMOURS rue du saut du loup Limours 91470 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclo-limours.fr/evenements/2026/05/30/limours-fete-du-velo-2397358 »}]
Découverte des producteurs locaux, par une randonnée cycliste d’une trentaine de kilomètres autour de Limours.