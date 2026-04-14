Randonnée des producteurs locaux, 91470 LIMOURS, Limours

Randonnée des producteurs locaux Samedi 30 mai, 14h00 91470 LIMOURS Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Randonnée cycliste d’une trentaine de kilomètres, autour de Limours, à la découverte des producteurs et artisans locaux. L’objectif est de trouver ou retrouver l’envie de circuler à vélo, pour le plaisir, pour faire ses courses ou entretenir sa forme physique.

91470 LIMOURS rue du saut du loup Limours 91470 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclo-limours.fr/evenements/2026/05/30/limours-fete-du-velo-2397358 »}]

Découverte des producteurs locaux, par une randonnée cycliste d’une trentaine de kilomètres autour de Limours.