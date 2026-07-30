AGENDA · Mazeray
Randonnée des p’tits drôles du RPI Mazeray
dimanche 6 septembre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Randonnée des p’tits drôles du RPI
Stade de foot Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
VTT Un circuit commun ludique de 22 kms et des extensions techniques permettant d’atteindre 50 kms environ. Quelques nouveautés cette année…
.
Stade de foot Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 52 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Randonnée des p’tits drôles du RPI Mazeray a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Mazeray (Charente-Maritime)
- Rando VTT ou marche Mazeray 6 septembre 2026