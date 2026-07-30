Informations pratiques

Mazeray

Randonnée des p’tits drôles du RPI

Stade de foot Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

VTT Un circuit commun ludique de 22 kms et des extensions techniques permettant d’atteindre 50 kms environ. Quelques nouveautés cette année…

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Stade de foot Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 52 78

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English :

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L’événement Randonnée des p’tits drôles du RPI Mazeray a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge