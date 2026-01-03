Randonnée des Rives du Lay Réaumur
Randonnée des Rives du Lay
Stade Réaumur Vendée
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10 10:00:00
2026-05-10
L’association des Galoches Réaumuroises organise sa randonnée les Rives du Lay
Stade Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 7 85 04 01 39
English :
The Galoches Réaumuroises association organizes its hike: the Rives du Lay
