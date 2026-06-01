Arpheuilles

Randonnée dinatoire semi-nocturne

Arpheuilles Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

9ème randonnée dinatoire semi-nocturne

Organisée par Ludo Sport Arpheuilles, cette randonnée, sous forme de balade forestière, se fera en 5 étapes gourmandes au fil du parcours apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, boissons comprises.

Inscription avant le 16 juin.

En cas de mauvais temps, repas assuré. Lampe frontale conseillée. 18 .

Arpheuilles 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 31 12 ludosportarpheuilles@orange.fr

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English :

8th Semi-Night Dinner Tour

L’événement Randonnée dinatoire semi-nocturne Arpheuilles a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE