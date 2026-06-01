Randonnée dinatoire semi-nocturne Arpheuilles
Randonnée dinatoire semi-nocturne Arpheuilles dimanche 21 juin 2026.
Arpheuilles
Randonnée dinatoire semi-nocturne
Arpheuilles Cher
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
9ème randonnée dinatoire semi-nocturne
Organisée par Ludo Sport Arpheuilles, cette randonnée, sous forme de balade forestière, se fera en 5 étapes gourmandes au fil du parcours apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, boissons comprises.
Inscription avant le 16 juin.
En cas de mauvais temps, repas assuré. Lampe frontale conseillée. 18 .
Arpheuilles 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 31 12 ludosportarpheuilles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8th Semi-Night Dinner Tour
L’événement Randonnée dinatoire semi-nocturne Arpheuilles a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE