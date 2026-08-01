Informations pratiques

Pierrefitte-ès-Bois

Randonnée d’orientation

Etang de Pierrefitte-ès-Bois Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 11:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Partez à l’aventure lors d’une randonnée d’orientation à l’étang de Pierrefitte-ès-Bois. En famille ou entre amis, relevez le défi en parcourant un circuit ludique, de 3,5 ou 7km, au cœur de la nature.

L’association Yoga Loisirs Pierrefitte-ès-Bois vous invite à participer à une randonnée d’orientation le samedi 29 août à l’étang de Pierrefitte-ès-Bois. En famille ou entre amis, choisissez un parcours de 3,5 km ou 7 km et mettez votre sens de l’orientation à l’épreuve dans une ambiance conviviale.

Tout au long de la matinée, profitez d’un moment de détente en pleine nature, ponctué d’un ravitaillement. À l’arrivée, un kir berrichon sera offert aux participants et une récompense attendra tous les enfants. Une activité idéale pour partager un moment ludique et sportif en plein air. 1 .

Etang de Pierrefitte-ès-Bois Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 96 31 46

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English :

Set out on an adventure with an orienteering hike at the Pierrefitte-les-Bois pond. With family or friends, take on the challenge by exploring a fun 3.5- or 7-kilometer trail in the heart of nature.

L’événement Randonnée d’orientation Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2026-08-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX