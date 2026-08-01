Informations pratiques

Pierrefitte-ès-Bois

Vide grenier

Etang Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Vide-grenier à Pierrefitte-ès-Bois organisé par l’Association Yoga Loisirs Pierrefitte-ès-Bois, le samedi 29 août 2026, de 14h à 20h, à l’étang. Une buvette et un food truck seront présents sur place pour vous restaurer.

L’Association Yoga Loisirs Pierrefitte-ès-Bois organise un vide-grenier le samedi 29 août 2026, de 14h à 20h, à l’étang de Pierrefitte-ès-Bois.

Les exposants peuvent profiter d’emplacements gratuits et sont invités à arriver à partir de 13h pour leur installation. L’événement est ouvert aux personnes souhaitant vendre ou chiner dans un cadre convivial et agréable, au bord de l’étang. .

Etang Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 96 31 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market in Pierrefitte-ès-Bois organized by the Yoga Loisirs Pierrefitte-ès-Bois Association, on Saturday, August 29, 2026, from 2:00 p.m. to 8:00 p.m., at the pond. A refreshment stand and a food truck will be on site to serve you.

L’événement Vide grenier Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2026-08-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX