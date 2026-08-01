Vide grenier Pierrefitte-ès-Bois
samedi 29 août 2026 · Pierrefitte-ès-Bois
Informations pratiques
Pierrefitte-ès-Bois
Vide grenier
Etang Pierrefitte-ès-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Vide-grenier à Pierrefitte-ès-Bois organisé par l’Association Yoga Loisirs Pierrefitte-ès-Bois, le samedi 29 août 2026, de 14h à 20h, à l’étang. Une buvette et un food truck seront présents sur place pour vous restaurer.
L’Association Yoga Loisirs Pierrefitte-ès-Bois organise un vide-grenier le samedi 29 août 2026, de 14h à 20h, à l’étang de Pierrefitte-ès-Bois.
Les exposants peuvent profiter d’emplacements gratuits et sont invités à arriver à partir de 13h pour leur installation. L’événement est ouvert aux personnes souhaitant vendre ou chiner dans un cadre convivial et agréable, au bord de l’étang. .
Etang Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 96 31 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market in Pierrefitte-ès-Bois organized by the Yoga Loisirs Pierrefitte-ès-Bois Association, on Saturday, August 29, 2026, from 2:00 p.m. to 8:00 p.m., at the pond. A refreshment stand and a food truck will be on site to serve you.
L’événement Vide grenier Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2026-08-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
À voir aussi à Pierrefitte-ès-Bois (Loiret)
- Randonnée d’orientation Pierrefitte-ès-Bois 29 août 2026