Randonnée du Chanvre Salle socio-culturelle Courcité

Courcité

Randonnée du Chanvre

Salle socio-culturelle 7, Rue du Stade Courcité Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:30:00

fin : 2026-06-21 14:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le club des Rout’sentiers de Courcité vous offre la possibilité de découvrir notre région 4 parcours vélo route, 6 parcours VTT et 4 parcours pédestre balisés vous emmènent sur des lieux privés ouverts seulement ce jour là

Le club des Rout’sentiers de Courcité vous offre la possibilité de découvrir notre région

Randonnée pédestre au départ du Bourg d’Averton pour 4 circuits 7, 10, 12 et 15 kms. Inscriptions sur place ou à la salle Courcité. Un casse-croûte et une boisson vous seront offerts à l’arrivée.

Des randonnées Route et VTT inscrites au Tour de la Mayenne VTT le dimanche 21 juin au départ de la Salle des Fêtes de Courcité. Inscriptions à partir de 7H 30. Un casse-croûte et une boisson vous seront offerts à l’arrivée.

Route 4 circuits de 20, 40, 70 et 90 kms

VTT 6 circuits de 23, 35, 42, 54, 58 et 69 kms .

Salle socio-culturelle 7, Rue du Stade Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 36 61 58 28 rout.sentiers@gmail.com

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English :

The Club des Rout?sentiers de Courcité offers you the opportunity to discover our region: 4 road bike routes, 6 mountain bike routes and 4 marked walking routes take you to private sites that are only open on this day

L’événement Randonnée du Chanvre Courcité a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs