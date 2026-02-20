Randonnée du coté du cabri départ de Saint-Gand Saint-Gand
Randonnée du coté du cabri départ de Saint-Gand Saint-Gand samedi 27 juin 2026.
Début : 2026-06-27
Partez pour une belle randonnée de 8 km du côté du ruisseau du Cabri !
Séverine vous guidera à partir de 14h00, avec un rendez-vous devant la mairie de Saint-Gand, avant un court trajet en covoiturage jusqu’au point de départ.
Au programme paysages préservés, ambiance conviviale… et un goûter en pleine nature pour savourer l’instant . Sur inscription .
mairie Saint-Gand 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
