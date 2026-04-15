Randonnée du Muguet Maurupt-le-Montois
Randonnée du Muguet Maurupt-le-Montois vendredi 8 mai 2026.
Maurupt-le-Montois
Randonnée du Muguet
Place de la Mairie Maurupt-le-Montois Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 13:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Organisée par Perthois Sport et Nature. Départ 13h45 pour la randonnée de 11/12 km, et départ à 14h15 pour la randonnée de 6/7 km.Tout public
Organisée par Perthois Sport et Nature. Départ 13h45 pour la randonnée de 11/12 km, et départ à 14h15 pour la randonnée de 6/7 km. Collation à l’arrivée. .
Place de la Mairie Maurupt-le-Montois 51340 Marne Grand Est +33 6 82 30 76 07
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English : Randonnée du Muguet
Organized by Perthois Sport et Nature. Start at 1:45pm for the 11/12 km hike, and 2:15pm for the 6/7 km hike.
L’événement Randonnée du Muguet Maurupt-le-Montois a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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