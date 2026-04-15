Maurupt-le-Montois

Randonnée du Muguet

Place de la Mairie Maurupt-le-Montois Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 13:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Organisée par Perthois Sport et Nature. Départ 13h45 pour la randonnée de 11/12 km, et départ à 14h15 pour la randonnée de 6/7 km.Tout public

Organisée par Perthois Sport et Nature. Départ 13h45 pour la randonnée de 11/12 km, et départ à 14h15 pour la randonnée de 6/7 km. Collation à l’arrivée. .

Place de la Mairie Maurupt-le-Montois 51340 Marne Grand Est +33 6 82 30 76 07

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English : Randonnée du Muguet

Organized by Perthois Sport et Nature. Start at 1:45pm for the 11/12 km hike, and 2:15pm for the 6/7 km hike.

L’événement Randonnée du Muguet Maurupt-le-Montois a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne