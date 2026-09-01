Informations pratiques

Ségalas

Randonnée du patrimoine

Salle des fêtes Ségalas Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun propose l’incontournable du mois de septembre la randonnée du Patrimoine. La soirée est animée et se termine par un casse-croûte. Marcheurs et passionnés d’histoire sont conviés à se retrouver à Ségalas ! Apportez vos couverts, une lampe.

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun, en partenariat avec l’Association Chemins de Guyenne et la municipalité, propose l’incontournable de ce mois de septembre la randonnée nocturne du Patrimoine ! Marcheurs et passionnés d’histoire sont conviés à se retrouver cette année à Ségalas. Au programme marche rythmée par quelques arrêts animés de musique, spectacles et commentaires historiques. La soirée se terminera par un casse-croûte. Apportez vos couverts, une lampe torche et une gourde ! .

Salle des fêtes Ségalas 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 49 21

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English : Randonnée du patrimoine

The Pays de Lauzun Community of Municipalities presents the must-see event of September: the Heritage Hike. The evening features entertainment and concludes with a light meal. Hikers and history buffs are invited to gather in Ségalas! Bring your own cutlery and a flashlight.

L’événement Randonnée du patrimoine Ségalas a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Pays de Lauzun