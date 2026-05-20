Persquen

Randonnée du Pays Pourlet

Place de l’Église Persquen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’association de rando en Pays Pourlet propose un programme de balades accompagnées sur le Pays du roi Morvan et ses environs de juin à octobre. .

Place de l’Église Persquen 56160 Morbihan Bretagne +33 6 32 84 38 54

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English :

L’événement Randonnée du Pays Pourlet Persquen a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan