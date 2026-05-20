Randonnée du Pays Pourlet Saint-Caradec-Trégomel
Randonnée du Pays Pourlet Saint-Caradec-Trégomel samedi 13 juin 2026.
Saint-Caradec-Trégomel
Randonnée du Pays Pourlet
Place de l’Église Saint-Caradec-Trégomel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association de rando en Pays Pourlet propose un programme de balades accompagnées sur le Pays du roi Morvan et ses environs de juin à octobre. .
Place de l’Église Saint-Caradec-Trégomel 56540 Morbihan Bretagne +33 6 71 14 84 94
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English :
L’événement Randonnée du Pays Pourlet Saint-Caradec-Trégomel a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan