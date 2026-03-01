Randonnée écolo

Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Conseil municipal des jeunes de SACHÉ organise le dimanche 8 mars 2026 une rando écolo, gratuite et ouverte à tous.

Départ à 9h30

Le Conseil municipal des jeunes de SACHÉ organise le dimanche 8 mars 2026 une rando écolo, gratuite et ouverte à tous.

Départ à 9h30 .

Place Alexander Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday March 8, 2026, the SACHÉ Municipal Youth Council is organizing a free eco-friendly walk open to all.

Departure at 9:30 a.m

L’événement Randonnée écolo Saché a été mis à jour le 2026-02-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme