Le Conseil municipal des jeunes de SACHÉ organise le dimanche 8 mars 2026 une rando écolo, gratuite et ouverte à tous.
Départ à 9h30
Place Alexander Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
On Sunday March 8, 2026, the SACHÉ Municipal Youth Council is organizing a free eco-friendly walk open to all.
Departure at 9:30 a.m
L’événement Randonnée écolo Saché a été mis à jour le 2026-02-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme