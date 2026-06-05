Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy Tréguier
Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy Tréguier vendredi 12 juin 2026.
Tréguier
Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy
Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Avec un départ et retour à Tréguier, venez marcher et explorer la nature et l’histoire de la région en suivant les méandres du Guindy entre estuaire, sous-bois et le hameau du Guindy. En anglais. 7.5 à 8km. Léger dénivelé. .
Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13
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English :
L’événement Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy Tréguier a été mis à jour le 2026-06-02 par SITARMOR
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