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Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy Tréguier

Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy Tréguier vendredi 12 juin 2026.

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Tréguier

Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy

Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Avec un départ et retour à Tréguier, venez marcher et explorer la nature et l’histoire de la région en suivant les méandres du Guindy entre estuaire, sous-bois et le hameau du Guindy. En anglais. 7.5 à 8km. Léger dénivelé.   .

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13 

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English :

L’événement Randonnée en anglais Les Méandres du Guindy Tréguier a été mis à jour le 2026-06-02 par SITARMOR

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