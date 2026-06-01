Les Essarts-lès-Sézanne

Randonnée en Forêt aux Essarts-les-Sézanne

L’Hermite Les Essarts-lès-Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin 2026, partez pour une randonnée en forêt au départ de L’Hermite, aux Essarts-lès-Sézanne.Tout public

Le dimanche 21 juin 2026, partez pour une randonnée en forêt au départ de L’Hermite, aux Essarts-lès-Sézanne.

Deux parcours vous sont proposés, 8 km ou 14 km, pour profiter pleinement des paysages et de la nature environnante. Le départ est prévu à 9h00, avec inscription sur place à partir de 8h30.

Un ravitaillement à mi-parcours est prévu, et vous pourrez prolonger ce moment convivial avec la possibilité de pique-niquer au retour.

Une belle escapade nature à partager entre amis ou en famille ! .

L’Hermite Les Essarts-lès-Sézanne 51120 Marne Grand Est comiteessartslessez@gmail.com

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English : Randonnée en Forêt aux Essarts-les-Sézanne

On Sunday June 21, 2026, set off on a forest hike from L?Hermite, in Les Essarts-lès-Sézanne.

L’événement Randonnée en Forêt aux Essarts-les-Sézanne Les Essarts-lès-Sézanne a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région