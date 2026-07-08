Informations pratiques

Les Fosses

Randonnée en forêt de Chizé

Maison forestière du pas trop fort Les Fosses Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Randonnée en Forêt de Chizé (79)

Suivie d’un repas Champêtre

à pied 10km

à cheval ou en calèche 25km

à vélo 30km

VTT et cavaliers merci de prévoir votre propre équipement.

Aucun vélo ni cheval ne sera prêté.

Départ à partir de 9h de la Maison forestière du pas trop fort (Les Fosses 79360)

10 € la randonnée seule

20 € randonnée + repas

Inscription au près de Léa au 06 03 92 23 85 avant le 31 août 2026.

Organisée par le Rallye Oléronnais.

Règlement à l’inscription.

Apportez vos couverts. .

Maison forestière du pas trop fort Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 92 23 85

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English : Randonnée en forêt de Chizé

L’événement Randonnée en forêt de Chizé Les Fosses a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays Mellois