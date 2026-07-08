Randonnée en forêt de Chizé Les Fosses
samedi 5 septembre 2026 · Les Fosses
Informations pratiques
Les Fosses
Randonnée en forêt de Chizé
Maison forestière du pas trop fort Les Fosses Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Randonnée en Forêt de Chizé (79)
Suivie d’un repas Champêtre
à pied 10km
à cheval ou en calèche 25km
à vélo 30km
VTT et cavaliers merci de prévoir votre propre équipement.
Aucun vélo ni cheval ne sera prêté.
Départ à partir de 9h de la Maison forestière du pas trop fort (Les Fosses 79360)
10 € la randonnée seule
20 € randonnée + repas
Inscription au près de Léa au 06 03 92 23 85 avant le 31 août 2026.
Organisée par le Rallye Oléronnais.
Règlement à l’inscription.
Apportez vos couverts. .
Maison forestière du pas trop fort Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 92 23 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée en forêt de Chizé
L’événement Randonnée en forêt de Chizé Les Fosses a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays Mellois