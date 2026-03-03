Randonnée en immersion dans les milieux humides Mareuil en Périgord

Randonnée en immersion dans les milieux humides

Léguillac-de-Cercle Mareuil en Périgord Dordogne

Dans le cadre de la randonnée annuelle de l’Amicale de Léguillac-de-Cercles

Le Parc et l’amicale de Léguillac-de-Cercles vous proposent un parcours de 7 km pour une randonnée commentée sur les milieux humides qui jalonnent le parcours. Venez à la découverte des milieux humides et de leurs fonctions. Un repas est organisé après la marche pour ceux qui le souhaitent.

Rens. et réservation du déjeuner amicaleleguillac@gmail.com 05 53 60 53 41

En partenariat avec l’amicale de Léguillac-de-Cercles

Animé par le Parc

Sur réservation (pour le repas) avant le 23/03/26 .

amicaleleguillac@gmail.com +33 5 53 60 53 41

English : Randonnée en immersion dans les milieux humides

The Park and the Léguillac-de-Cercles association offer you a 7 km walk with commentary on the wetlands along the way. Come and discover wetlands and their functions.

