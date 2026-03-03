Randonnée en immersion dans les milieux humides Mareuil en Périgord
Randonnée en immersion dans les milieux humides Mareuil en Périgord dimanche 29 mars 2026.
Randonnée en immersion dans les milieux humides
Place de l’église de Léguillac-de-Cercle Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le Parc et l’amicale de Léguillac-de-Cercles vous propose un parcours de 7 km pour une randonnée commentée sur les milieux humides qui jalonnent le parcours. Venez à la découverte des milieux humides et de leurs fonctions.
Dans le cadre de la randonnée annuelle de l’Amicale de Léguillac-de-Cercles
Le Parc et l’amicale de Léguillac-de-Cercles vous proposent un parcours de 7 km pour une randonnée commentée sur les milieux humides qui jalonnent le parcours. Venez à la découverte des milieux humides et de leurs fonctions. Un repas est organisé après la marche pour ceux qui le souhaitent.
Rens. et réservation du déjeuner amicaleleguillac@gmail.com 05 53 60 53 41
En partenariat avec l’amicale de Léguillac-de-Cercles
Animé par le Parc
Sur réservation (pour le repas) avant le 23/03/26 .
Place de l’église de Léguillac-de-Cercle Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 53 41 amicaleleguillac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée en immersion dans les milieux humides
The Park and the Léguillac-de-Cercles association offer you a 7 km walk with commentary on the wetlands along the way. Come and discover wetlands and their functions.
L’événement Randonnée en immersion dans les milieux humides Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-02-27 par PNR Périgord-Limousin