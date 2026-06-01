Randonnée en Picardie Verte Gerberoy
Randonnée en Picardie Verte Gerberoy dimanche 21 juin 2026.
Gerberoy
Randonnée en Picardie Verte
Gerberoy Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Randonnez en groupe en Picardie Verte pour découvrir Gerberoy, l’un des Plus Beaux Villages de France, au moment de la floraison des roses.
3 parcours (7, 8 et 12 kms) répartis sur la journée.
Randonnez en groupe en Picardie Verte pour découvrir Gerberoy, l’un des Plus Beaux Villages de France, au moment de la floraison des roses.
3 parcours (7, 8 et 12 kms) répartis sur la journée. .
Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 6 37 37 97 99
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English :
Take a group hike in Picardie Verte to discover Gerberoy, one of France’s most beautiful villages, at rose bloom time.
3 routes (7, 8 and 12 kms) spread over the day.
L’événement Randonnée en Picardie Verte Gerberoy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de la Picardie Verte