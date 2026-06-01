Gerberoy

Randonnée en Picardie Verte

Gerberoy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Randonnez en groupe en Picardie Verte pour découvrir Gerberoy, l’un des Plus Beaux Villages de France, au moment de la floraison des roses.

3 parcours (7, 8 et 12 kms) répartis sur la journée.

Randonnez en groupe en Picardie Verte pour découvrir Gerberoy, l’un des Plus Beaux Villages de France, au moment de la floraison des roses.

3 parcours (7, 8 et 12 kms) répartis sur la journée. .

Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 6 37 37 97 99

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English :

Take a group hike in Picardie Verte to discover Gerberoy, one of France’s most beautiful villages, at rose bloom time.

3 routes (7, 8 and 12 kms) spread over the day.

L’événement Randonnée en Picardie Verte Gerberoy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de la Picardie Verte