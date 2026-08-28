Randonnée en VTT à la découverte de Trémouille-Saint-Loup Mairie de Trémouille-Saint-Loup Trémouille-Saint-Loup

Informations pratiques

Trémouille-Saint-Loup

Randonnée en VTT à la découverte de Trémouille-Saint-Loup

Mairie de Trémouille-Saint-Loup Le Bourg Trémouille-Saint-Loup Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Entre volcans et montagnes du Sancy, cette sortie VTT propose une découverte dynamique des paysages emblématiques du territoire Auvergne VolcanSancy.

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Mairie de Trémouille-Saint-Loup Le Bourg Trémouille-Saint-Loup 63810 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set amid the volcanoes and mountains of Sancy, this mountain biking tour offers an active exploration of the iconic landscapes of the Auvergne VolcanSancy region.

L’événement Randonnée en VTT à la découverte de Trémouille-Saint-Loup Trémouille-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme