Randonnée en VTT à la découverte de Trémouille-Saint-Loup Mairie de Trémouille-Saint-Loup Trémouille-Saint-Loup
samedi 10 octobre 2026 · Mairie de Trémouille-Saint-Loup · Trémouille-Saint-Loup
Informations pratiques
Trémouille-Saint-Loup
Randonnée en VTT à la découverte de Trémouille-Saint-Loup
Mairie de Trémouille-Saint-Loup Le Bourg Trémouille-Saint-Loup Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Entre volcans et montagnes du Sancy, cette sortie VTT propose une découverte dynamique des paysages emblématiques du territoire Auvergne VolcanSancy.
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Mairie de Trémouille-Saint-Loup Le Bourg Trémouille-Saint-Loup 63810 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set amid the volcanoes and mountains of Sancy, this mountain biking tour offers an active exploration of the iconic landscapes of the Auvergne VolcanSancy region.
L’événement Randonnée en VTT à la découverte de Trémouille-Saint-Loup Trémouille-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme