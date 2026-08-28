Randonnée en VTT entre Aubusson et Vollore-Ville Centre Nature Quatre Vents Courpière

Informations pratiques

Courpière

Randonnée en VTT entre Aubusson et Vollore-Ville

Centre Nature Quatre Vents 77 Route de Champblanc Courpière Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Partez à l’aventure entre le lac d’Aubusson et Vollore-Ville à travers un itinéraire VTT mêlant forêts, chemins de montagne et panoramas sur les monts du Forez.

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Centre Nature Quatre Vents 77 Route de Champblanc Courpière 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Embark on an adventure between Lake Aubusson and Vollore-Ville along a mountain bike trail that combines forests, mountain paths, and panoramic views of the Forez Mountains.

L’événement Randonnée en VTT entre Aubusson et Vollore-Ville Courpière a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme