Randonnée entre vins et paysages Stade de football Châteaugay
mardi 27 octobre 2026 · Stade de football · Châteaugay
Informations pratiques
Châteaugay
Randonnée entre vins et paysages
Stade de football Chemin des Cluzelles Châteaugay Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 13:30:00
fin : 2026-10-27 16:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Partez à la découverte des paysages viticoles de Châteaugay lors d’une randonnée conviviale entre nature, patrimoine et terroir.
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Stade de football Chemin des Cluzelles Châteaugay 63119 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set out to explore the wine-growing landscapes of Châteaugay on a leisurely hike that combines nature, heritage, and local culture.
L’événement Randonnée entre vins et paysages Châteaugay a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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