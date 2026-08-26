Randonnée entre vins et paysages Stade de football Châteaugay

Informations pratiques

Châteaugay

Randonnée entre vins et paysages

Stade de football Chemin des Cluzelles Châteaugay Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 13:30:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Partez à la découverte des paysages viticoles de Châteaugay lors d’une randonnée conviviale entre nature, patrimoine et terroir.

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Stade de football Chemin des Cluzelles Châteaugay 63119 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to explore the wine-growing landscapes of Châteaugay on a leisurely hike that combines nature, heritage, and local culture.

L’événement Randonnée entre vins et paysages Châteaugay a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme