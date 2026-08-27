Informations pratiques

Picherande

Randonnée entre volcans et animaux sauvages

Col de la Geneste Picherande Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Au cœur d’un vaste espace naturel préservé culminant à près de 1 500 mètres d’altitude, partez à la découverte du monde fascinant des volcans et de la faune sauvage du massif du Sancy.

.

Col de la Geneste Picherande 63113 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of a vast, unspoiled natural arearising to an altitude of nearly 1,500 meters, set out to discover the fascinating world of volcanoes and wildlife in the Sancy Massif.

L’événement Randonnée entre volcans et animaux sauvages Picherande a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme