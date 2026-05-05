Randonnée équestre Bô dimanche aux Hayes, Les Hayes, Les Hayes
Randonnée équestre Bô dimanche aux Hayes, Les Hayes, Les Hayes dimanche 10 mai 2026.
Randonnée équestre Bô dimanche aux Hayes Dimanche 10 mai, 00h00 Les Hayes Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00
Balade pour cavaliers et attelages ! Randonnée équestre Bô dimanche. 26 kms (non balisés) ouvert aux attelages et aux cavaliers avec passage de gué et dénivelés. Une pause pique-nique (tiré du sac) est prévu à la Maison Natale de Ronsard à Couture-sur-Loir, avec possibilité de visite à partir de 14 h. Inscription obligatoire auprès d’Equiliberté 41 :
Les Hayes 41800 Les Hayes Les Hayes 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 85 32 43 53 »}]
Balade pour cavaliers et attelages ! Randonnée équestre Bô dimanche. 26 kms (non balisés) ouvert aux attelages et aux cavaliers avec passage de gué et dénivelés. Une pause pique-nique (tiré du sac) es Randonnées et sorties nature