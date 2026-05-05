Randonnée équestre Bô dimanche aux Hayes, Les Hayes, Les Hayes

Randonnée équestre Bô dimanche aux Hayes Dimanche 10 mai, 00h00 Les Hayes Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00

Balade pour cavaliers et attelages ! Randonnée équestre Bô dimanche. 26 kms (non balisés) ouvert aux attelages et aux cavaliers avec passage de gué et dénivelés. Une pause pique-nique (tiré du sac) est prévu à la Maison Natale de Ronsard à Couture-sur-Loir, avec possibilité de visite à partir de 14 h. Inscription obligatoire auprès d’Equiliberté 41 :

Les Hayes 41800 Les Hayes Les Hayes 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 85 32 43 53 »}]

Balade pour cavaliers et attelages ! Randonnée équestre Bô dimanche. 26 kms (non balisés) ouvert aux attelages et aux cavaliers avec passage de gué et dénivelés. Une pause pique-nique (tiré du sac) es Randonnées et sorties nature